Эрдоган и Меркель обсудили отношения Турции и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры в режиме видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены вопросы развития турецко-германского сотрудничества, а также региональная тематика с акцентом на отношения между Турцией и ЕС.

Президент Эрдоган выразил решимость Анкары продвигать позитивную повестку дня в отношениях между Турцией и Евросоюзом.

По его словам, Анкара выступает за активизацию контактов и проведение технических консультаций с блоком в преддверии саммита ЕС, который планируется провести в марте.

Глава турецкого государства подчеркнул, что справедливый и конструктивный подход ЕС к отношениям с Турцией отвечает интересам обеих сторон.

Турецкий лидер также указал на необходимость скорейшего начала работ, необходимых для обновления миграционного соглашения от 18 марта 2016 года между Турцией и Евросоюзом.

Президент Эрдоган вновь подтвердил ожидания Анкары относительно проведения саммита Турция- ЕС до окончания председательства в сообществе Португалии.