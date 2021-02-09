8 567 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 103 человека, общее число жертв заболевания достигло 26 900.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 539 559, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 8 103 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 567 человек, общее число выздоровевших достигло 2 449 273.
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