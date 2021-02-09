Штормовой ветер нанес ущерб домам и транспорту в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Штормовой ветер, начавшийся накануне вечером в турецком городе Стамбул, парализовал жизнь в городе.

Как сообщает во вторник Trend, в некоторых районах ветром снесены крыши зданий. Несколько автомобилей, стоящих рядом со зданиями, пришли в непригодное состояние.

По данным синоптиков, скорость ветра достигала 50-75 километров в час.