Штормовой ветер нанес ущерб домам и транспорту в Стамбуле
БАКУ /Trend/ - Штормовой ветер, начавшийся накануне вечером в турецком городе Стамбул, парализовал жизнь в городе.
Как сообщает во вторник Trend, в некоторых районах ветром снесены крыши зданий. Несколько автомобилей, стоящих рядом со зданиями, пришли в непригодное состояние.
По данным синоптиков, скорость ветра достигала 50-75 километров в час.
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