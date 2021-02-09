Внешнеторговый оборот Турции в прошлом году превысил $380 млрд

Турция 9 февраля 2021 11:36 (UTC+04:00)
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