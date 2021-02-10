Турция готова зарегистрировать вакцину "Спутник V" после необходимых тестов

Турция по-прежнему готова зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", если она положительно пройдет токсикологические испытания. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим переговоры с различными странами и компаниями, в том числе с теми, которые готовы предоставить вакцину до апреля. Мы сфокусировались на трех вакцинах: российской, китайской и на той, которую разрабатывают турецкие ученые", - рассказал глава Минздрава республики.

По словам Коджи, у турецкой стороны возникли дополнительные вопросы к российской вакцине в ходе токсикологических испытаний, проводившихся с декабря 2020 года. "Если они будут устранены, то мы готовы не только ее зарегистрировать и закупать, но и наладить производство в Турции", - добавил министр.