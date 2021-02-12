В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,45 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 453 096 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 90 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 27 187.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 564 427, еще у 7590 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 130 313 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 31 159 676 анализов.