7 215 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 93 человека, общее число жертв заболевания достигло 27 377.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 579 896, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 706 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 2158 человек, общее число выздоровевших достигло 2 468 419.
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