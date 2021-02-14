Операция Pençe Kartal-2 завершена - глава минобороны Турции

В ходе антитеррористической операции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака были нейтрализованы 48 террористов РКК, еще двое террористов были схвачены. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Операция завершена. Подразделения Сухопутных войск и ВВС вернулись на свои базы, казармы», - добавил Акар.

Глава Минобороны сообщил, что 10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция «Pençe Kartal-2», направленная на уничтожение террористов, обеспечение безопасности границ и поиски ранее похищенных террористами граждан Турции.

По словам министра, в рамках операции ВВС Турции было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов.

Акар отметил, что вслед за воздушной операцией стартовала сухопутная операция.

«В начале сухопутной операции героически погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения. В рамках операции были уничтожены 48 террористов, в том числе трое так называемых высокопоставленных руководителей, еще двое террористов были схвачены. Таким образом, в целом были нейтрализованы 50 террористов», - сообщил Акар.

По словам Акара, в ходе операции были использованы главным образом боеприпасы отечественного производства.

По террористам был нанесен мощный удар, территория взята под контроль, добавил министр.

«Во имя безопасности Турции и ее народа ВС страны будут решительно продолжать антитеррористическую операцию до уничтожения последнего террориста», - подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства назвал важной и сложной операцию, охватывающую широкую территорию и поблагодарил весь персонал Вооруженных сил Турции, участвовавший в операции.