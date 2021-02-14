ВВС Турции ликвидировали трех террористов на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении трех террористов PПК на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что террористы были ликвидированы посредством беспилотников в районе Гара.

Таким образом, общее число уничтоженных в регионе в рамках операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») террористов PKK достигло 53.

10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция «Pençe Kartal-2», направленная на уничтожение террористов, обеспечение безопасности границ и поиски ранее похищенных террористами граждан Турции.

В рамках операции ВВС Турции было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов.