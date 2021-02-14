Террористы РПК убили 13 мирных граждан Турции, похищенных в 2015 году

В ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака обнаружены тела 13 граждан, похищенных террористами в 2015 году. Об этом в воскресенье сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«В укрытии террористов, взятом под контроль в результате ожесточенных боев, были обнаружены тела ранее похищенных 13 турецких граждан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из невинных и безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Акар отметил, что в ходе допроса двух схваченных террористов стало известно, что террористы убили турецких граждан в укрытии, как только узнали об операции.«Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены», - добавил он.