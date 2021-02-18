В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,5 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 83 человек, общее число жертв заболевания достигло 27 821.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 616 600, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 241 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 217 человек, общее число выздоровевших достигло 2 504 050.