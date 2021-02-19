С начала года турецкий порт Алиага принял более 400 судов
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Новые реалии в регионе открывают большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - министр
Довести объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - одна из главных целей - турецкий министр
Сотрудничество в формате Азербаджан-Турция-Грузия мало изменилось после завершения войны с Арменией - депутат
Компания «Интергаз Центральная Азия» нацелена на развитие газотранспортной системы Казахстана по трем направлениям
Благоустройство освобожденных территорий откроет большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - Микаил Джаббаров
Пандемия коронавируса повлияла на наши экономические отношения с Турцией – премьер-министр Азербайджана
Семьям шехидов и пропавших без вести в Отечественной войне Азербайджана оказывается социально-психологическая поддержка (ФОТО)