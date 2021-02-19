Эффективность турецкого вооружения была наглядно продемонстрирована в карабахской войне – минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Турецкое вооружение, в том числе боевые корабли, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские системы и вертолеты, успешно экспортируется и используется в различных странах мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что эффективность турецкого вооружения была наглядно продемонстрирована в карабахской войне

"Сегодня наши Вооруженные силы добились и продолжают достигать больших успехов в эксплуатации вооружения и техники местного и национального производства. Высокая эффективность систем вооружения турецкого производства была наглядно продемонстрирована нашими азербайджанскими братьями в борьбе за освобождение своих земель от оккупации", – уточнил Хулуси Акар.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)