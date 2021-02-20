7 498 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 82 человека, общее число жертв заболевания достигло 27 903.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 624 019, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 419 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 498 человек, общее число выздоровевших достигло 2 511 548.