Турция сократила поставки цемента в Грузию
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Вопросы, связанные со спилом аварийных деревьев, должны решаться согласно законодательству – Минэкологии
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Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в связи с Ходжалинским геноцидом
На положительный шаг Армении Турция совместно с Азербайджаном предпримет встречный шаг - Мевлют Чавушоглу
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО)
Правительство Казахстана, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики