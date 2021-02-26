6 210 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 73 человека, общее число жертв заболевания достигло 28 285.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 674 766, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 9 572 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 6 210 человек, общее число выздоровевших достигло 2 546 503.
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