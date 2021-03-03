Анкара готова к диалогу с Каиром по границам в Средиземноморье

В зависимости от состояния и развития межгосударственных отношений, Турция и Египет могут начать диалог по разграничению морской зоны в Средиземноморье.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Давидом Залкалиани в среду в Анкаре, пишет в среду Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

Министр прокомментировал реакцию СМИ на решение властей Египта от 18 февраля по выдаче лицензии на граничащий с водами Турции сектор по разведке нефти и газа в Средиземноморье. «Границы 18-го сектора были очерчены Каиром с учетом позиции Анкары, что вызывает удовлетворение. Египет продолжает уважать границы нашей страны», - констатировал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что власти Египта отнеслись с уважением к южным границам континентального шельфа Турции и в 2020 году при подписании договоренности по морской зоне с Грецией.

Чавушоглу напомнил, что Турция и Египет имеют самую протяженную береговую полосу в восточном Средиземноморье.