Число погибших при крушении военного вертолета в Турции увеличилось до 10 человек

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате крушения военного вертолета в Турции увеличилось до 10 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.

В министерство сообщили, что несмотря на вмешательство врачей в больнице, одного четырех раненых военнослужащих не удалось спасти.

Отметим, что вертолет вылетел из Бингёля (восток Турции). На место происшествия немедленно выехали спасатели. Информации о причинах крушения нет.

Среди погибших также числится командующий 8-м корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш.