Растет экспорт цемента из Турции на мировые рынки
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Проект цифровой инфраструктуры Азербайджана позволит создать «Цифровой Шелковый путь» между Европой и ЦА
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО)
Посол Узбекистана встретился с государственным министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции
Био-смарт павильон готов к интеграции с сетью проектов "Умный город" - агентство инноваций Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю Международного женского дня (ФОТО)
На Кувейтском портале опубликована статья о пресс-конференции Президента Ильхама Алиева для представителей СМИ
Бакинские бриллиантовые тайны Андрея Миронова: Я бы охотно еще и еще раз снимался на той извилистой улочке... (ВИДЕО,ФОТО)
Тегеран и Дамаск подписали соглашение о сотрудничестве по восстановлению автомобильной компании SIAMCO
В страну поступит только вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения - Минздрав Грузии
Каждый гражданин Азербайджана должен сделать все возможное, чтобы предотвратить ужесточение карантина – Адиль Аллахвердиев
По председательством Азербайджана в Движении неприсоединения принят документ об обеспечении всех стран вакциной от COVID-19