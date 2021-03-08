Эрдоган и Джонсон обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обсуждены вопросы торговли, туризма, обороны, сельского хозяйства, борьбы с пандемией COVID-19, шаги по улучшению двусторонних отношений и региональная тематика.

Президент Эрдоган сообщил Джонсону о готовности Турции принять турецко-британский форум «Татлыдил» во второй половине этого года, если позволят условия пандемии.

Глава государства выразил уверенность, что в апреле могут возобновиться «беспрепятственные и безопасные» туристические поездки в Турцию.

Турецкий лидер отметил, что Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Турцией представляет собой поворотный момент в отношениях двух стран, подчеркнув, что предпринятые шаги будут способствовать достижению объема двусторонней торговли в 20 млрд долларов.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара приветствует усилия Лондона по кипрскому вопросу и что в случае его урегулирования на основе сосуществования двух государств для сторон возникнет «беспроигрышная ситуация».