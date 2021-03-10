Главы МИД Турции и России провели переговоры в Дохе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе состоявшихся в Дохе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.
Об этом, как передает Trend, глава МИД Турции написал он на своей странице в Twitter.
Он заявил, что Анкара нацелена достичь в туристической сфере допандемийных показателей.
Чавушоглу также напомнил, что в среду состоялась церемония по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
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