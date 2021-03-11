МИД Турции решительно осудил решение американского суда, открывшего путь к освобождению армянского террориста
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции решительно осудило решение Верховного суда округа Лос-Анджелес, которое открыло путь к освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна.
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Турции.
«Верховный суд округа Лос-Анджелес принял решение, открывшее путь к освобождению армянского террориста Хампига Сасуняна, который убил нашего генерального консула Кемаля Арыкана, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не обжалует это решение. Мы решительно осуждаем такой подход, который глубоко задевает совесть турецкого народа", — говорится в заявлении.
(Редактор: Надир Насиров)
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