В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,65 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 64 человека, общее число жертв заболевания достигло 29 290.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 835 989, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 14 046 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 9 231 человек, общее число выздоровевших достигло 2 659 093.