Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией по вакцине "Спутник V"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжает вести переговоры с Москвой по вопросу сотрудничества, связанного с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше соглашение [о вакцинах] с Германией по-прежнему работает. У нас также есть договоренности с Россией, наши министры здравоохранения продолжают поддерживать контакты в этой сфере", - сказал он журналистам после пятничной молитвы.