В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,67 млн человек
До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 670 273 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 66 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 29 356.
В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 850 930, еще у 14 941 человек тесты на вирус дали положительный результат.
Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 148 856 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 34 843 480 анализов.
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