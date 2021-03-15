В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,7 млн человек
До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 701 076 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 68 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 29 489.
В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 879 390, еще у 13 378 человек тесты на вирус дали положительный результат.
Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано132 425 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 35 126 000 анализов.
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