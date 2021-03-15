В Турции вступило в силу требование заполнять электронные анкеты для въезда в страну

Требование властей Турции ко всем приезжающим в республику пассажирам заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code) вступило в понедельник в силу, подтвердил ТАСС представитель Министерства здравоохранения Турции, передает Trend.

"Да, с сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на сайте не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в Минздраве республики пояснили ТАСС, что при помощи этого кода "у сотрудников Министерства здравоохранения Турции будет возможность связаться с приезжающими, если будет установлено, что они контактировали с больными COVID-19 во время поездки или пребывания в Турции". "При регистрации на рейс пассажирам необходимо предъявить заполненную форму в электронном или распечатанном виде представителю авиакомпании. Заполнение этой формы также может быть проверено на границе Турции. Если форма не будет заполнена вовсе или в ней будет указана вводящая в заблуждение информация, то могут последовать правовые и административные санкции. Также вам может быть отказано во въезде в Турцию", - добавили в министерстве.

В настоящее время HES-кодом пользуются все люди, постоянно проживающие в Турции. Его необходимо предъявлять при посещении торговых центров и ряда государственных учреждений. Кроме того, администрация Стамбула с 15 марта обязала жителей предоставлять "коды здоровья" при посещении кафе, парикмахерских, хамамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.