В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,75 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 73 человека, общее число жертв заболевания достигло 29 696.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 930 554, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 18 912 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 17 161 человек, общее число выздоровевших достигло 2 752 023.