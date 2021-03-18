Центробанк Турции повысил учётную ставку до 19%

Центробанк Турции принял в четверг решение увеличить учётную ставку с 17% до 19%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает сам регулятор.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение увеличить учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) до 19%", — говорится в сообщении.

Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший эту ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле 2019 года, тогда ставка была уменьшена с 24% до 19,75% годовых. После этого продолжалось постепенное понижение ставки.

Однако 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку, подняв ее до 15% годовых с прежних 10,25%. Это решение было принято на фоне значительного падения курса турецкой лиры. Его исторический минимум был зафиксирован 6 ноября — 8,5876 лиры за доллар, после чего президент Турции Тайип Эрдоган заменил глав центробанка и минфина страны. После этого турецкая валюта начала укрепляться.

Центробанк Турции еще раз увеличил ставку 24 декабря, до 17%.