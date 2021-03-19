Анкара ожидает от саммита ЕС конкретных шагов по сотрудничеству - Эрдоган

Анкара ожидает от намеченного на 25-26 марта саммита лидеров ЕС конкретных шагов по расширению сотрудничества с Турцией. Соответствующее заявление озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в ходе переговоров в режиме видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган выразил надежду на объективность доклада по Турции, который планируется обсудить участниками предстоящего саммита ЕС. «Турция надеется, что данный документ, будет содержать конструктивные и далекие от предвзятости инициативы, что позволит открыть путь для позитивной повестки дня в отношениях Анкары и ЕС», - сказал турецкий лидер.

«Необходимо возобновление диалога на высшем уровне и обновление миграционного соглашения. Особое значение представляет также начало реализации нового Таможенного соглашения между Турцией и Евросоюзом и упрощение Евросоюзом визового режима в отношении турецких граждан», - констатировал Эрдоган.

За обсуждениями из дворца «Вахдеттин» в Стамбуле с турецкой стороны наблюдали также глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.