В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,78 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 87 человек, общее число жертв заболевания достигло 29 864.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 971 633, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 21 030 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 18 119 человек, общее число выздоровевших достигло 2 788 757.
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