Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на востоке Турции
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в субботу на востоке Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 36 км к западу от города Эрзинджан с населением около 114 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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