В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,88 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 146 человек, общее число жертв заболевания достигло 30 061.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 091 282, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 29 762 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 17 761 человек, общее число выздоровевших достигло 2 881 643.