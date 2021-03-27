Спецпредставитель США по Афганистану отправился с визитом в Турцию

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 25 марта с визитом в Турцию и страны региона для активизации усилий по афганским переговорам. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время этой поездки спецпредставитель Халилзад будет далее развивать имевшие место недавно усилия со стороны региональных и международных партнеров, направленные на то, чтобы призвать обе стороны в Афганистане к активизации их переговоров с целью прекращения конфликта", - говорится в документе.

"Он проведет переговоры с обеими сторонами на тему их подготовительных усилий для переговоров по поводу политического урегулирования, которое привело бы к прекращению огня на постоянной основе и устойчивому и справедливому миру", - отмечается также в заявлении.