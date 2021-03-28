В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,93 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 151 человек, общее число жертв заболевания достигло 30 923.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 179 115, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 30 021 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 18 892 человека, общее число выздоровевших достигло 2 939 929.