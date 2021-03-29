В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,95 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 153 человека, общее число жертв заболевания достигло 31 076.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 208 173, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 29 058 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 17 764 человека, общее число выздоровевших достигло 2 957 093.