В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,97 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 154 человека, общее число жертв заболевания достигло 31 230.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 240 577, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 32 404 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 18 015 человек, общее число выздоровевших достигло 2 975 108.