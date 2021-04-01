Через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 10 млн тонн нефтепродуктов

Турция 1 апреля 2021 12:24 (UTC+04:00)
Через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 10 млн тонн нефтепродуктов
Через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 10 млн тонн нефтепродуктов
Через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 10 млн тонн нефтепродуктов
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