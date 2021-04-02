В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,03 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 3 035 043 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 176 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 31 713.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 3 357 988, еще у более чем 40 тыс человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 243 738 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 38 821 795 анализов.