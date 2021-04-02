Увеличилась сумма экспорта зерновых и бобовых из Турции

Турция 2 апреля 2021 14:39 (UTC+04:00)
Увеличилась сумма экспорта зерновых и бобовых из Турции
Ипотека коммерческого назначения от Халг Банка
Ипотека коммерческого назначения от Халг Банка
Азербайджан планирует нарастить товарооборот с Турцией в 2021 г. – Микаил Джаббаров
Азербайджан планирует нарастить товарооборот с Турцией в 2021 г. – Микаил Джаббаров
В Азербайджане планируется запустить единую платформу трудовых отношений
В Азербайджане планируется запустить единую платформу трудовых отношений
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Пакистаном в сфере предотвращения ЧС Политика 15:40
Если в Баку проложить трамвайные и троллейбусные линии, трафик на дорогах может уменьшиться – эксперт Экономика 15:39
В Грузии обнародован показатель инфляции за март Бизнес 15:35
Ипотека коммерческого назначения от Халг Банка Экономика 15:35
Азербайджан планирует нарастить товарооборот с Турцией в 2021 г. – Микаил Джаббаров Бизнес 15:29
Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell продолжают оказывать бесплатные медицинские услуги ИКТ 15:27
Китайская вакцина поступит в Грузию 3 апреля Грузия 15:20
В Азербайджане планируется запустить единую платформу трудовых отношений Экономика 15:11
Клинический медцентр №1 Баку вновь начал прием пациентов с COVID-19 - врач-инфекционист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" Общество 15:10
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Политика 15:07
Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт листового стекла Бизнес 15:00
В Азербайджане арестован экс-депутат Рафаэль Джабраилов Происшествия 14:57
На Абшероне строят дорогу к грязевым вулканам (ФОТО) Общество 14:53
Выросла сумма экспорта продукции турецкого оборонпрома Турция 14:51
Минфин Туркменистана проведет аукцион по продаже объектов госсобственности Финансы 14:48
Третий месяц подряд инфляция в Узбекистане не превышает 1% Узбекистан 14:48
В Физули обнаружено большое количество оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:46
Дмитрий Песков: Тема ОПЕК+ затрагивалась в разговоре Путина и наследного принца Саудовской Аравии Россия 14:41
Увеличилась сумма экспорта зерновых и бобовых из Турции Турция 14:39
В Барде от коронавируса вакцинировались свыше 11 тыс. человек Общество 14:33
Апрельские бои заложили фундамент победы, завоеванной Азербайджаном в 2020 году - Игорь Коротченко Политика 14:33
Половина операций на Бакинской фондовой бирже приходится на долю одной инвесткомпании Финансы 14:21
Перечень предприятий запустят в индустриальной зоне Алматы в Казахстане Казахстан 14:20
В Азербайджане ожидается принятие правовой основы для процедуры eTIR Транспорт 14:14
В Азербайджане за 3 месяца аннулировано назначение инвалидности 465 гражданам - Агентство Общество 14:08
Россия направила гумпомощь в Туркменистан Бизнес 14:02
В Баку завтра местами будет дождливо Общество 13:53
Завершается строительство здания офиса туркменского банка «Сенагат» Строительство 13:46
Госагентство Азербайджана о процедуре назначения инвалидности раненым участникам Отечественной войны Общество 13:45
Туркменистан призывает к сотрудничеству в сфере энергобезопасности и транспорта Туркменистан 13:38
Школы в регионах Азербайджана функционируют в обычном режиме - минобразования Общество 13:29
Министр торговли Турции посетила парламент Азербайджана Политика 13:28
Парламент Азербайджана принял отчет омбудсмена Общество 13:22
В Азербайджане жильем обеспечены еще 30 семей шехидов и ветеранов войны Общество 13:16
Sənsiz – Союз театральных деятелей Азербайджана объявил конкурс Культура 13:02
Свыше 511 ветеранов обеспечены более 2400 средствами реабилитации - госагентство Азербайджана Общество 12:56
Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку выполнения авиарейсов Транспорт 12:53
Ввезенные в Азербайджан из Турции семена льна оказались непригодными к употреблению Экономика 12:45
Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана Общество 12:42
В Азербайджане необходимо усилить контроль над частными медучреждениями - омбудсмен Общество 12:37
Иран увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 12:34
В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана Политика 12:34
Посольство РФ помогает своим гражданам покинуть территорию Азербайджана через наземную границу Экономика 12:30
В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО) Социум 12:28
В России за сутки выявили 8 792 заразившихся коронавирусом Россия 12:27
Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства Узбекистан 12:21
Компания «Masdar» начала строительство первой ветряной электростанции в Узбекистане Узбекистан 12:20
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение Политика 12:20
Большинство сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлось на вторичный рынок Финансы 12:09
В Азербайджане с 2024 г. пенсионеры и безработные будут выплачивать взносы на ОМС Общество 12:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турции (ФОТО) Политика 12:02
В парламенте Азербайджана проходят слушания годового отчета омбудсмена Политика 11:57
Инициативы Азербайджана укрепили сотрудничество стран Тюркского совета Политика 11:56
Производитель большегрузной техники в Узбекистане закупит комплектующие детали Тендеры 11:50
Fitch прогнозирует сохранение дефицита на рынке нефти США 11:45
Министр экономики Азербайджана вакцинировался от COVID-19 Экономика 11:38
Около 90% азербайджанских поставок в Румынию пришлись на нефть Энергетика 11:31
Азербайджанский театр приглашен на Международный фестиваль танца в Китае Культура 11:25
Началось пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана Политика 11:22
«Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности ИКТ 11:21
Азербайджан обнародован объем экспорта нефти в Турцию Энергетика 11:15
Грузия и МВФ начинают работу над новой программой помощи стране Грузия 11:14
Количество платежных карт в Азербайджане значительно возросло Финансы 11:10
Меры профилактики и лечения заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями Общество 11:07
Для здоровой жизни не оставляйте свой организм без витаминов! Общество 11:05
Единая транспортная стратегия Азербайджана поспособствует развитию отраслевых структур Транспорт 11:05
Туркменистан и РФ подписали меморандум о взаимопонимании по обеспечению биологической безопасности Бизнес 10:58
Армянская церковь поддерживает агрессию против соседних народов - глава УМК Политика 10:53
Цена на азербайджанскую нефть превышает $62 за баррель Финансы 10:48
Перевалка портами Турции грузов из Испании превысила 2,5 млн тонн Турция 10:45
Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана Политика 10:44
Драгметаллы в Азербайджане дорожают Финансы 10:40
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство Политика 10:29
Цена акций на биржах мира достигла рекордной суммы $106 трлн США 10:05
В Шуше обнаружено более 100 неразорвавшихся боеприпасов Политика 10:00
Оперативно-поисковые работы продолжаются во всех освобожденных городах и районах Азербайджана Политика 09:55
Страны-члены ОИС увеличили импорт из Турции Турция 09:49
В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:43
Манат подешевел к евро и укрепился к рублю Финансы 09:42
Сегодня пятая годовщина апрельских побед азербайджанской армии Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Конслатинговая компания внедряет новые услуги в Азербайджане Бизнес 09:30
Сегодня азербайджанские депутаты рассмотрят 13 вопросов Политика 09:19
Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ Энергетика 09:11
Цены на земельном рынке в Баку могут возрасти - эксперт Общество 09:11
Премьер Малайзии пообещал разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины Другие страны 08:58
Встреча премьер-министра Японии с президентом США пройдет 16 апреля в Вашингтоне Другие страны 08:43
Еврокомиссия о процессе переговоров по новому всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном Бизнес 08:14
Грузия начинает работу над новой программой сотрудничества с МВФ - глава Нацбанка Грузия 07:57
Президент Ирана открыл пять крупных промышленных проектов Иран 07:55
За сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших коронавирусом Казахстан 07:50
На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов Другие страны 07:35
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,03 млн человек Турция 07:14
Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год Другие страны 06:54
Мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться во двор Елисейского дворца - СМИ Европа 05:57
СБ ООН в апреле обсудит ситуацию в Йемене, Сирии и палестино-израильское урегулирование В мире 05:04
Произошел сбой в работе сервисов Microsoft в США США 04:02
Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе не ранее 11 апреля В мире 03:03
Германия 7 апреля представит план по восстановлению порта в Бейруте Европа 02:30
Парламент Словакии утвердил продление режима ЧС из-за коронавируса на 40 дней Другие страны 01:53
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран В мире 00:58
Все новости