Увеличилась сумма экспорта древесины и мебели из Турции

Турция 5 апреля 2021 12:52 (UTC+04:00)
Увеличилась сумма экспорта древесины и мебели из Турции
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Цены на нефть снижаются в пределах 1%
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