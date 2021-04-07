В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,15 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 211 человек, общее число жертв заболевания достигло 32 667.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 579 185, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 49 584 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 28 498 человек, общее число выздоровевших достигло 3 159 475.