Названо число иранских компаний, зарегистрированных в Турции с начала 2021 г.
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Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул-Муганлы
По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)
В честь братства Азербайджана и Турции в рамках мирового турне совершен велопробег от Стамбула до Чанаккале (ФОТО)
Армяне не оставили в Западном Азербайджане ни одного принадлежащего азербайджанскому народу памятника - историк
Заместитель премьер-министра Узбекистана обсудил с саудовской стороной вопросы реализации совместных проектов
Цифровые проекты, реализованные на НПЗ STAR в 2020 году, создали стоимость в размере $35 млн (Интервью)