Азербайджан импортировал из Турции автомобилей на сумму около $20 млн
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Культурное пространство Санкт-Петербурга и солнечный свет Азербайджана объединились в "Незримый разговор души" (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане предприниматели будут привлечены к благоустройству территорий вокруг озер Абшерона - минэкологии
Отсутствие канализационной сети в поселках Баку приводит к загрязнению окружающей среды - минэкологии
Сюжеты и образы Низами восхитили Москву – интервью с Ильей Зайцевым, замдиректора Государственного музея Востока (ФОТО)
Армения не соблюдает пункт заявления от 10 ноября об оживлении экономических и транспортных связей - газета Azernews
Азербайджан присоединился к инициативе создания единого роуминг пространства между странами Восточного партнерства
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Высшее образование и исследования в период после COVID» (ФОТО)
Велопутешественник с онкологическим заболеванием по пути из Великобритании в Китай прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Израильские журналисты посетили караван-сарай в Физули, превращенный армянами во время оккупации в хлев (ФОТО)
Меркель указала на важность соблюдения международного права, чтобы избежать в будущем конфликтов, подобных нагорно-карабахскому
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи с вводом в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул-Муганлы (ФОТО)
По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)
В честь братства Азербайджана и Турции в рамках мирового турне совершен велопробег от Стамбула до Чанаккале (ФОТО)
Армяне не оставили в Западном Азербайджане ни одного принадлежащего азербайджанскому народу памятника - историк