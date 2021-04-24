Байден должен был призвать к открытому историческому расследованию событий 1915 года – американский эксперт

БАКУ/Trend/- Если президент США Джо Байден действительно хотел иметь международное влияние и быть воспринятым как защитник прав человека, он должен был призвать к международному и открытому историческому расследованию всех военных преступлений и нарушений прав человека в ходе Первой мировой войны.

Об этом сказала Trend американский эксперт и аналитик Ирина Цукерман, комментируя признание президентом США так называемого «геноцида армян».

В настоящее время проблема так называемого «геноцида армян» превратилась в политический инструмент, который можно использовать в качестве рычага давления, отметила эксперт.

«Историю не следует использовать как инструмент влияния на отдельные администрации или страны, ее нужно изучать и понимать, чтобы укрепить сотрудничество. У армян, турок, греков и других нет причин не собираться вместе, чтобы понять прошлую историю, найти способ преодолеть обиды и сотрудничать во имя лучшего будущего для новых поколений, а не использовать прошлые события просто как способ противодействовать друг другу.

Это не в интересах какого-либо народа и страны, и Байден, если он хотел, чтобы его считали человеком мира и заботящимся о правах человека, должен был использовать дипломатию для единства и мира, а не для того, чтобы набрать дешевые политические очки», – сказала она.

(Редактор: Надир Насиров)