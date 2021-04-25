Диппредставительства США в Турции временно закрываются

Турция 25 апреля 2021 05:28 (UTC+04:00)
Диппредставительства США в Турции временно закрываются

БАКУ /Trend/ - Посольство и консульство США в Турции объявили, что они будут закрыты в понедельник и вторник в качестве «меры безопасности» из-за возможных протестов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что демонстрации или протесты могут иметь место после заявления президента США о так называемом "геноциде армян". "Поэтому посольство США в Анкаре, Генеральное консульство в Стамбуле, консульство в Адане и консульское агентство в Измире будут закрыты 26 и 27 апреля", - говорится в сообщении.

Отметим, что 24 апреля президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян и что события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

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