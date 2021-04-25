В Турции произошли два землетрясения
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Битлис произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, землетрясение в 12:20 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Хизан. Очаг залегал на глубине 18,79 километра.
В этом же районе в 12:39 по местному времени произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,1.
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