В Турции произошли два землетрясения

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Битлис произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, землетрясение в 12:20 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Хизан. Очаг залегал на глубине 18,79 километра.

В этом же районе в 12:39 по местному времени произошло еще одно землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,1.