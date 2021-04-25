Турция всегда готова обсудить правду о событиях 1915 года
Правду о событиях 1915 года в Османском государстве не удастся скрыть. Правду можно выявить лишь при помощи науки, истории, права, диалога и дискуссий.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, говорится в публикации главы Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна в социальных сетях, сделанной на английском языке.
«Турция всегда готова обсудить правду о событиях 1915 года. Когда и где угодно. Мы были готовы вчера, готовы сегодня, будем готовы и завтра», - написал Алтун.
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