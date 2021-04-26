В Турции сократилось число зарегистрированных грузинских компаний
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Признание президентом США вымышленного «геноцида армян» - большая политическая ошибка – азербайджанский депутат
Президент Ильхам Алиев выступил на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ВИДЕО)
Для обеспечения мира в регионе Армения должна отойти от влияния армянской диаспоры - Фахреттин Алтун
НПО Азербайджана решительно осудили ошибочную позицию президента США по вопросу вымышленного «геноцида армян»
Армяне провели в Лос-Анджелесе акцию, призывающую к насилию на этнической почве против азербайджанцев
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 35-й годовщиной со дня трагедии на Чернобыльской АЭС
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Раулю Кастро - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Исполняется 113 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева
Заявление президента США о событиях 1915 г. - серьезный удар по миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат
Гамкрелидзе: По всем прогнозам, пик распространения коронавируса в Грузии настанет в первые две недели мая
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк