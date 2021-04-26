Заявление Байдена о событиях 1915 года еще больше оттолкнет Турцию от США – Сванте Корнелл

Турция 26 апреля 2021 15:09 (UTC+04:00)
Заявление Байдена о событиях 1915 года еще больше оттолкнет Турцию от США – Сванте Корнелл

БАКУ/Trend/ - Заявление президента США Джозефа Байдена о событиях 1915 года еще больше оттолкнет Анкару от Вашингтона.

Об этом сказал Trend директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл.

«Мне непонятно, чего пытается достичь администрация Байдена. Негативные последствия данного заявления очевидны: Турция еще больше отдалится от Соединенных Штатов, и больше людей в Турции будут считать США враждебной страной. Это также снизит вероятность открытия Турцией границы с Арменией. В этом случае заявление администрации Байдена, которое очень обрадовало армянскую диаспору, может в конечном итоге осложнить жизнь тем армянам, которые живут в самой Армении», – сказал он.

Напомним, что президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян, а события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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