Заявление Байдена о событиях 1915 года еще больше оттолкнет Турцию от США – Сванте Корнелл
БАКУ/Trend/ - Заявление президента США Джозефа Байдена о событиях 1915 года еще больше оттолкнет Анкару от Вашингтона.
Об этом сказал Trend директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл.
«Мне непонятно, чего пытается достичь администрация Байдена. Негативные последствия данного заявления очевидны: Турция еще больше отдалится от Соединенных Штатов, и больше людей в Турции будут считать США враждебной страной. Это также снизит вероятность открытия Турцией границы с Арменией. В этом случае заявление администрации Байдена, которое очень обрадовало армянскую диаспору, может в конечном итоге осложнить жизнь тем армянам, которые живут в самой Армении», – сказал он.
Напомним, что президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской Империи.
Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида против армян, а события 1915 года нуждаются в расследовании.
Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)
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